МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. России не стоит расслабляться после "промежуточного" успеха с декларацией G20, так как Запад намерен нарастить антироссийскую кампанию на других площадках, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. Премьер Индии призвал G20 создать стандарты для регулирования криптовалют

"Это промежуточный успех: можно считать таковым то, что G20 не удалось превратить в площадку для антироссийских заявлений. Но кампания против нашей страны будет наращиваться на других площадках, в том числе ООН, на западных площадках и на тех, что созданы специально для пропаганды против России, вроде "Крымской платформы", — сказал Безпалько.

Эксперт добавил, что западные страны, в том числе дипломаты США, будут "охаживать" страны G20, чтобы углубить их разногласия и усилить свое влияние.

"Пока есть само противостояние — расслабляться нам не стоит", — заключил политолог.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в воскресенье сказал, что западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки".