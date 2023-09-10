2023-09-10T13:10:11+03:00
2023-09-10T13:10:11+03:00
2023-09-10T13:10:11+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230910/841704172.html
Эксперт заявил о наращивании Западом антироссийской компании
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
России не стоит расслабляться после "промежуточного" успеха с декларацией G20, так как Запад намерен нарастить антироссийскую кампанию на других площадках, заявил РИА Новости член... ПРАЙМ, 10.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, запад, саммит g20
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/41/841704150.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/41/841704150.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/41/841704149.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/41/841704149.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/41/841704137.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84170/41/841704137.jpg
https://1prime.ru/world/20230910/841703593.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. России не стоит расслабляться после "промежуточного" успеха с декларацией G20, так как Запад намерен нарастить антироссийскую кампанию на других площадках, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
"Это промежуточный успех: можно считать таковым то, что G20 не удалось превратить в площадку для антироссийских заявлений. Но кампания против нашей страны будет наращиваться на других площадках, в том числе ООН, на западных площадках и на тех, что созданы специально для пропаганды против России, вроде "Крымской платформы", — сказал Безпалько.
Эксперт добавил, что западные страны, в том числе дипломаты США, будут "охаживать" страны G20, чтобы углубить их разногласия и усилить свое влияние.
"Пока есть само противостояние — расслабляться нам не стоит", — заключил политолог.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в воскресенье сказал, что западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки".