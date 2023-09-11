МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Индия интересуется сотрудничеством с Сахалинской областью, в том числе в сфере логистики, нефтегаза и туризма, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Валерий Лимаренко. Индия предложит России области для инвестирования застрявших активов

"Индия, например (интересуется сотрудничеством с Сахалином – ред.). С нашими партнерами мы обсуждаем сотрудничество в сфере логистики, нефтегазовой отрасли, туризме, фармацевтике. У индийских компаний живой интерес к Дальневосточному энергетическому форуму "Нефть и газ Сахалина", который пройдет в конце сентября. Там речь будет идти о партнерстве в нефте- и газодобывающих проектах", — отметил губернатор.

VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

Также губернатор сообщил, что компания "Гидрострой" создаст в порту на Сахалине современный рыбоперерабатывающий комплекс, объем инвестиций составит 6,5 миллиарда рублей.

"Мы приступаем к модернизации Корсаковского порта. Это юг Сахалина. На Восточном экономическом форуме подпишем соглашение с компанией "Гидрострой". Она будет создавать в порту современный рыбоперерабатывающий комплекс мощностью до 500 тонн сырья в сутки с оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5 тысяч тонн. "Гидрострой" вложит в проект 6,5 миллиарда, работу получат 250 человек", — сказал Лимаренко.

По его словам, сейчас большая доля добычи российских рыбаков уходит за границу. Развитие переработки в области позволит решить эту проблему, отметил губернатор.

Также глава региона сообщил, что китайские инвесторы планируют вложить свыше 20 миллиардов рублей в создание в Сахалинской области многофункционального перегрузочного комплекса, соответствующее соглашение будет подписано на Восточном экономическом форуме.

"Вскоре начнется модернизация порта на западном побережье Сахалина в Александровске-Сахалинском районе. Там планируется построить многофункциональный перегрузочный комплекс. Он будет задействован в реализации проектов по переработке леса и добыче угля на крупном месторождении. Инвесторы, наши китайские партнеры, планируют вложить свыше 20 миллиардов рублей и создать 400 рабочих мест. Соглашение на этот счет также будет подписано в ходе ВЭФ", — сказал Лимаренко.

По его словам, также на восточном побережье Сахалина будет создан многофункциональный порт с грузооборотом 14 миллионов тонн в год. "Здесь появится портовая инфраструктура, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный и бункеровочный терминалы", — добавил губернатор.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.