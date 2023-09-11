МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Общий портфель новых проектов с китайским участием, которые планируются на территории России, составляет не менее 2 триллионов рублей, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на ВЭФ. Россия и Китай настроены ускорить переговоры по газовым проектам

"По нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории России проектов с китайским капиталом составляет не менее 2 триллионов рублей, и это, конечно, не предел", — заявил Ведяхин.

Он отметил, что в эту сумму входят проекты в самых разных отраслях – от нефтегазовой до сельского хозяйства.

"Китайский бизнес уже имеет в России сильные позиции в таких сферах, как коммерческий и легковой транспорт, телекоммуникационное оборудование и потребительская электроника, участвует в важных промышленных и инфраструктурных стройках", — добавил Ведяхин.

Также Ведяхин сообщил, что более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием являются корпоративными клиентами Сбербанка.

"На сегодняшний день в нашей клиентской базе мы видим более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием", — сказал он.

"Еще 20 лет назад это были единицы, может быть, десятки компаний. В результате мы видим тысячи китайских компаний, которые успешно работают на территории РФ", — добавил он.

По его словам, поддержка китайских клиентов не ограничивается традиционными банковскими продуктами, но включает и технологические решения, и всестороннюю экспертизу по российскому рынку.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.