МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Правительство Турции в ближайшее время планирует ввести в широкое использование единую карту Türkiye Kart для оплаты проезда и покупок, денежных переводов и многих других нужд, пилотное внедрение новшества успешно завершено, сообщила газета Milliyet со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. Украина предложила Турции запустить "зерновой коридор" без России

"Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил об успешном завершении пилотного внедрения карты Türkiye Kart. Она (карта — ред.) обеспечит гражданам большое удобство в области транспорта, денежных переводов и покупок", — пишет издание.

"Наша цель в рамках проекта — ввести карту Türkiye Kart в использование во всех областях с созданием клирингового, коммутационного, взаимозачетного и операционного центра, который будет включать все заинтересованные стороны в транспортном секторе, где предоставляются услуги городского общественного транспорта. Türkiye Kart можно будет использовать как единую карту для оплаты проезда, денежных переводов, покупок и многих других нужд", — приводит издание слова министра.

Тем временем телеканал A Haber со ссылкой на министра сообщает, что единая карта будет широко использоваться в 81 провинции Турции.