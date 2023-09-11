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В Турции введут единую карту для оплаты проезда, покупок и переводов
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Правительство Турции в ближайшее время планирует ввести в широкое использование единую карту Türkiye Kart для оплаты проезда и покупок, денежных переводов и многих других нужд,... ПРАЙМ, 11.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Правительство Турции в ближайшее время планирует ввести в широкое использование единую карту Türkiye Kart для оплаты проезда и покупок, денежных переводов и многих других нужд, пилотное внедрение новшества успешно завершено, сообщила газета Milliyet со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
"Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил об успешном завершении пилотного внедрения карты Türkiye Kart. Она (карта — ред.) обеспечит гражданам большое удобство в области транспорта, денежных переводов и покупок", — пишет издание.
"Наша цель в рамках проекта — ввести карту Türkiye Kart в использование во всех областях с созданием клирингового, коммутационного, взаимозачетного и операционного центра, который будет включать все заинтересованные стороны в транспортном секторе, где предоставляются услуги городского общественного транспорта. Türkiye Kart можно будет использовать как единую карту для оплаты проезда, денежных переводов, покупок и многих других нужд", — приводит издание слова министра.
Тем временем телеканал A Haber со ссылкой на министра сообщает, что единая карта будет широко использоваться в 81 провинции Турции.