МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas пока не нашел покупателей на свои российские активы, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Lamoda откроет собственные магазины спортивных товаров на месте Adidas

"По продаже Adidas пока неизвестно. По одному магазину мы продавать не дадим, у нас выход иностранных активов только максимум за 50% рыночной стоимости. Поэтому когда компания определится с покупателем, согласует параметры сделки, после этого мы будем рассматривать", — сказал Евтухов в кулуарах ВЭФ. Позднее он уточнил, что пока покупателя нет.

Главная задача российских властей — "чтобы не было попытки через продажу отдельных объектов на 100% вывести весь бизнес из страны", подчеркнул замглавы Минпромторга.

В июне Евтухов заявлял, что Adidas, как и японский бренд Uniqlo, пока не приняли решение об уходе с российского рынка, хотя их магазины сейчас закрыты.

При этом он отметил, что платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет.

В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев были включены необходимость продажи активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.

"С Decathlon сделка закрыта, прошла через правкомиссию (правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций — ред.) два месяца назад. Платеж в бюджет мы получили, это для нас самое главное", — заявил он, комментируя ход сделки.

Он добавил, что компания-покупатель уже в этом году обещает открыть магазины в России.

В конце июля Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои магазины в России, а документы по продаже активов были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По его словам, они были рассмотрены, а "сделка одобрена".

Речь шла о 36 объектах (35 магазинов и склад), а покупателем выступила российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. В августе источник в Минпромторге рассказывал РИА Новости, что сделка по продаже магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.