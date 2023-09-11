МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. В ФТС раскрыли долю рубля в расчетах за российский экспорт

"Если говорить про физические объемы товарооборота, то они даже уже чуть-чуть превысили прошлогодние показатели, а если говорить про стоимостные, то пока меньше, чем в прошлом году, потому что стоимость энергоресурсов ниже", — сказал Давыдов, отвечая на вопрос о ситуации с экспортом и импортом страны за восемь месяцев.

Он отметил, что стоимостной объем товарооборота очень сильно зависит от цены на энергоносители.

"У нас по-прежнему две трети где-то в нашем экспорте составляют энергоресурсы в стоимостном выражении", — добавил Давыдов.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.