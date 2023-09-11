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Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года
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Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, экономика, мировая экономика, россия, фтс, внешняя торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"Если говорить про физические объемы товарооборота, то они даже уже чуть-чуть превысили прошлогодние показатели, а если говорить про стоимостные, то пока меньше, чем в прошлом году, потому что стоимость энергоресурсов ниже", — сказал Давыдов, отвечая на вопрос о ситуации с экспортом и импортом страны за восемь месяцев.
Он отметил, что стоимостной объем товарооборота очень сильно зависит от цены на энергоносители.
"У нас по-прежнему две трети где-то в нашем экспорте составляют энергоресурсы в стоимостном выражении", — добавил Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.