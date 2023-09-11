МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Присоединение Владимиром Путиным новых регионов подтолкнуло страны ЕС к скорейшему расширению, однако вхождение новых стран в блок может открыть для него ящик Пандоры, сообщает издание Politico. Блинкен заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой, но есть нюанс

Автор статья поясняет, что расширение блока повлечет за собой необходимость внутренних реформ, что может стать причиной яростных дебатов между странами Евросоюза. Однако, несмотря на все риски расширения, конфликт на Украине показал странам-претендентам на вступление в ЕС, что они больше не могут ждать.

"Время быть смелыми и поменять подход к расширению — принять шесть стран Западных Балкан, Украину и Молдавию в нашу семью," — сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг изданию Politico.

Председатель Европейского совета Чарльз Мишель ранее заявил, что Евросоюзу нужно быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году, хоть этим остались недовольны некоторые страны и отдельные политики.

Автор статьи отмечает, что отдельное внимание уделяется рассмотрению заявки на вступление Украины, так как она не удовлетворяет некоторым критериям блока. К этому относится, например, высокий уровень коррупции в стране.

Более того, как отмечает статья, отдельные опасения вызывает сельское хозяйство на Украине. Дешевое Украинское зерно может "наводнить" рынки европейских стран и, тем самым, оставить европейских фермеров ни с чем. Ранее Польша и некоторые другие страны блока уже закрыли рынок для украинского продовольствия, чтобы защитить своих фермеров.

Как говорится в статье, внутренние реформы могут включать в себя масштабное изменения сельскохозяйственной политики ЕС, пересмотр бюджета и процесса принятия решений, то есть переход к так называемой избирательной системе "квалифицированного большинства" в сфере внешней политики, где так необходима единогласность между странами-участницами.

Однако в этом и заключается главная проблема: кардинальное изменение основ ЕС не находит откликов в Европейском Совете. Как сообщает автор статьи, пока Евросоюз принимает решение насчет расширения и в частности возможного вступления в блок Украины, терпение стран-претендентов на вступление в ЕС может заканчивается.

"Тяжело оставаться терпеливым, когда ты делаешь все, что тебя просят, и при этом ничего не происходит", — подчеркнула президент Косово Вьоса Османи.