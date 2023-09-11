2023-09-11T13:53:00+03:00
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2023-09-11T13:53:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230911/841714334.html
Песков заявил о потере ВТО своего значения
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Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "На фоне того... ПРАЙМ, 11.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, вто, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, роль ВТО испаряется изо дня в день, организация не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций в отношении ряда стран", — сказал он в интервью "Известиям".
Песков напомнил, что президент России не раз говорил, что ООН и другие системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями. Сейчас мы слышим, что страны Запада начинают говорить об этом, добавил он.