ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку

"На фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, роль ВТО испаряется изо дня в день, организация не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций в отношении ряда стран", — сказал он в интервью "Известиям".

Песков напомнил, что президент России не раз говорил, что ООН и другие системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями. Сейчас мы слышим, что страны Запада начинают говорить об этом, добавил он.