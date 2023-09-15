МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Представители Украины на заседании по экспорту сельхозпродукции обвинили Польшу в умышленном создании препятствий транзиту украинского зерна, передает радиостанция RMF FM. В Евросоюзе примут решение по ввозу украинского зерна в пять стран союза

"Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны", — рассказал радио высокопоставленный дипломат Евросоюза, участвовавший в заседании Координационной платформы по украинскому экспорту.

Как сообщает RMF FM, на заседании представители Украины обвинили Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля для затягивания время ожидания на пограничных переходах, где украинская агропродукция простаивает до 12 дней.

"Другими словами, Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна", — констатирует радио.

Комментируя произошедшее, европейский дипломат отметил, что "эмоции здесь не помогут", и обратил внимание, что рассматриваемая ситуация "имеет экономическое и политическое измерение".

В пятницу в Евросоюзе должны решить, продлить или отменить действовавшие до полуночи 15 сентября временные ограничения на ввоз украинских зерновых в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Ранее за продление ограничений до конца года выступали все пять указанных стран. При этом болгарский парламент проголосовал за отмену ограничений на ввоз зерна из Украины.