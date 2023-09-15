МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Более половины иностранных брендов, которые могут выйти на рынок России в 2023-2024 годах, являются турецкими, рассказала РИА Недвижимость директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева. Nemiroff потребовал запретить использовать свои бренды пензенскому заводу

По ее словам, о своем намерении выйти на российский рынок объявили бренды из различных стран, среди которых 35 из Индии, Ирана и Турции.

"Из них 24 — из Турции (53% от брендов, готовых выйти в Россию), восемь — из Ирана (18%), три — из Индии (7%). Наиболее представленной традиционно является категория "одежда и обувь", ее доля — 80%. На общепит приходится 11%, и по 3% — на категории "аксессуары", "товары для дома", "косметика и парфюмерия", — уточнила Лежнева.

Также она отметила, что прийти в Россию готовы и бренды одежды 8 seconds и Juun.J из Южной Кореи, ритейлер Deha из Италии, специализирующийся на одежде для занятий танцами. Еще эксперт называет семейную сеть магазинов Marwin by Meloman и бренд одежды Kirpi из Казахстана, а также парфюмерную компанию "Азмирли" из Белоруссии.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснил, что бренды из Италии и Испании, от которых "есть запросы на работу в России", в основном представляют мужскую и женскую одежду, а также спортивные товары. "Сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами", — сказал он.

Лежнева добавила, что компании в основном стараются рассмотреть Москву, выбирая наиболее качественные торговые центры, как у большинства брендов, ранее вышедших на рынок России.