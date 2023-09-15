МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Южная Корея и Украина заключили соглашение о предоставлении в будущем Киеву государственных займов по низкой процентной ставке в рамках южнокорейского государственного Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF), сообщило министерство стратегии и финансов Республики Корея. В МИД заявили о стремлении Японии и Южной Кореи продолжать бизнес в России

Министр финансов Южной Кореи Чу Гён Хо и украинский министр экономики Юлия Свириденко подписали в Сеуле предварительное соглашение о государственных займах через EDCF.

"Правительство 13 сентября официально заключило "Соглашение между правительствами Южной Кореи и Украины о государственных займах через Фонд сотрудничества в области экономического развития", — говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что фонд будет поддерживать участие южнокорейских компаний в проектах по восстановлению Украины.

Президент Южной Кореи 10 сентября на саммите G20 пообещал Украине в средней и долгосрочной перспективе 2 миллиарда долларов финансовой помощи через EDCF.

В 2022 году Южная Корея оказала Украине помощи на 100 миллионов долларов и пообещала дальнейшую помощь в размере еще 130 миллионов.

Южная Корея запустила фонд EDCF в 1987 году с целью поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.