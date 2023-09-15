2023-09-15T05:13:00+03:00
2023-09-15T05:22:08+03:00
2023-09-15T05:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230915/841751917.html
Южная Корея будет предоставлять Украине госзаймы по низкой ставке
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Южная Корея и Украина заключили соглашение о предоставлении в будущем Киеву государственных займов по низкой процентной ставке в рамках южнокорейского государственного Фонда... ПРАЙМ, 15.09.2023
новости, экономика, мировая экономика, южная корея, украина, соглашения, госзаймы
https://cdnn.1prime.ru/images/83708/95/837089513.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83708/95/837089513.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83708/95/837089512.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83708/95/837089512.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83708/95/837089505.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83708/95/837089505.jpg
https://1prime.ru/business/20230904/841652691.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Южная Корея и Украина заключили соглашение о предоставлении в будущем Киеву государственных займов по низкой процентной ставке в рамках южнокорейского государственного Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF), сообщило министерство стратегии и финансов Республики Корея.
Министр финансов Южной Кореи Чу Гён Хо и украинский министр экономики Юлия Свириденко подписали в Сеуле предварительное соглашение о государственных займах через EDCF.
"Правительство 13 сентября официально заключило "Соглашение между правительствами Южной Кореи и Украины о государственных займах через Фонд сотрудничества в области экономического развития", — говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что фонд будет поддерживать участие южнокорейских компаний в проектах по восстановлению Украины.
Президент Южной Кореи 10 сентября на саммите G20 пообещал Украине в средней и долгосрочной перспективе 2 миллиарда долларов финансовой помощи через EDCF.
В 2022 году Южная Корея оказала Украине помощи на 100 миллионов долларов и пообещала дальнейшую помощь в размере еще 130 миллионов.
Южная Корея запустила фонд EDCF в 1987 году с целью поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.