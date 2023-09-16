МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современностью российских авиационных технологий во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Аналитик призвал Молдавию самостоятельно управлять важными для нее сетями

"Товарищ Ким Чен Ын выразил свое глубокое впечатление от богатого самостоятельного потенциала и современности, предприимчивых усилий авиастроительной промышленности России", — пишет ЦТАК.

По информации издания, лидер КНДР встретился с летчиками-испытателями и посидел в кабине истребителя пятого поколения Су-57, где ему рассказали о технических характеристиках летательного аппарата.

Делегацию КНДР на заводе встретили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь и генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.