МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Как показал конфликт на Украине, сегодня США переживают экономический упадок и не способны сохранить влияние на мировой арене. Однако за этой тенденцией стоит нечто большее — упадок Запада в целом, пишет Rebelión. ЕС обеспокоен напряжением между Польшей и Украиной из-за импорта зерна

В последние несколько десятилетий, как пишет автор статьи, США переживают экономический спад. Это связано, в первую очередь, с появлением на мировой арене конкурентоспособных игроков, как, например, Россия и Китай, формирование мощных экономических блоков, например, БРИКС. Также автор статьи отмечает внутренние проблемы США.

В мировом контексте конфликт на Украине и борьба за национальное освобождение в Африке являются "провалом" США.

Так, сообщает статья, экономическую ситуацию в стране дестабилизирует высокий уровень инфляции, которая стала следствием антироссийских санкций и ограничений поставок с Украины. Также не остаются в стороне колоссальные объемы военной помощи Украине и выделение немалых средств на оборону.

Автор статьи отмечает, что смещение баланса сил на мировой арене становится все более явным. Хотя США и сохраняют мощное военное, экономическое и политическое присутствие в мире, они теряют позиции.

К примеру, подъем Китая представляет собой серьезный вызов США. Его экономическое развитие и способность создавать союзы и разрешать конфликты полностью меняют международные отношения, предъявляя возможности для новых освободительных процессов, подобных тому, который сейчас идет в Африке.

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