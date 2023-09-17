МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Старый Свет захлестнула очередная волна ксенофобских настроений. Новые успехи радикальных националистов — это в какой-то степени результат провала в работе центристов. Если ультраправые с тем же успехом продолжат набирать популярность, Европу ждут катастрофические последствия, пишет the Economist.

По Европейскому континенту бродит призрак набирающих силы правых сил. Автор статьи приводит в пример ультраправую партию Германии "Альтернатива для Германии", у которой есть все шансы победить на следующих выборах. В Польше за правые настроения отвечает правящая партия "Право и справедливость".

Автор статьи отмечает, что новая волна ультраправых настроений не похожа на те, которые Европа уже переживала за свою историю, между волнами есть различия. Все эти партии вдохновляются новыми проблемами и опасениями, отрицают "зеленую" политику.

Самой же главной разницей является повышение ставок на общеевропейском уровне, скоропостижное вступление новый членов в ЕС в связи украинским конфликтом, драконовские пакеты помощи и принятия множества беженцев, с чем представители правых партий не готовы мириться. Более того, они представляют угрозу для левых и центристских партий.

Автор статьи отмечает необходимость принимать решения о наделении полномочиями правых партий с исключительной осторожностью. В особенности в тех странах, которые особенно пострадали во времена процветания фашизма.

Тем не менее, автор отмечает, что именно правые партии способны удовлетворить нужды населения, связанные с финансовым кризисом, растущими ценами на жилье и продукты. Именно этим обусловлена такая популярность правых партий, способная посеять смуту на Европейском континенте.

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