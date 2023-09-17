МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями климатических изменений на фоне природных бедствий в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьера. Более 25 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

По данным агентства, число погибших в результате наводнений в Греции достигло 17, среди них два туриста из Австрии.

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями изменения климата, признав масштаб кризиса, с которым столкнулась страна", — говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечает агентство, общая сумма, выделенная страной на борьбу с последствиями изменения климата, составляет 600 миллионов евро.

"Греция сталкивается с войной в мирное время… За двухнедельный период мы пережили сильнейший лесной пожар и сильнейшие наводнения в нашей истории", — приводит агентство слова Мицотакиса.

Дополнительные средства, по словам политика, будут получены за счет увеличения платы за проживание, взимаемой с туристов, "особенно в очень дорогих отелях".

С 4 сентября по всей Греции шли сильнейшие ливни, в районе Загора возле города Волос 5 сентября выпало 645 миллиметров осадков. С 5 сентября в оперативный центр пожарной службы Греции поступили 6,4 тысячи звонков с просьбой о помощи, более 1880 человек были доставлены в безопасные места. Более 200 человек, включая туристов, были эвакуированы морем с побережья Пилио в регионе Магнисия (Магнезия) после того, как они три дня были без электричества, без воды и без еды в гостиницах и пансионатах, передает АМНА.

Сильные ливни обрушились и на Афины, потоки воды залили некоторые станции метро в центре столицы, в том числе центральную станцию "Синтагма" возле парламента.

Министерство культуры Греции сообщило, что дождевая вода залила и Национальную картинную галерею — Пинакотеку, открытую в марте 2021 года после многолетнего ремонта. Ливневая канализация городской сети не справлялась с большим объемом дождевой воды, она попала в здание и оказалась в подвале. Ни одна из работ, представленных в галерее, не пострадала сообщило министерство.

Правительство называет беспрецедентными дожди и связывает их с климатическим кризисом. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отложил выступление с программной политической речью и пресс-конференцию.