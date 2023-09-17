2023-09-17T03:28:44+03:00
2023-09-17T03:28:44+03:00
2023-09-17T03:28:44+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230917/841764964.html
Европе нужно распрощаться с атлантизмом, чтобы продолжить существовать
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Европе грозит постепенное вырождение демократических дискуссий и ценностей. Преклонение перед США, основанное лишь на слепой вере в силу их "безумных стратегий", рано или поздно... ПРАЙМ, 17.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, европа, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Европе грозит постепенное вырождение демократических дискуссий и ценностей. Преклонение перед США, основанное лишь на слепой вере в силу их "безумных стратегий", рано или поздно заведет в тупик, пишет итальянская газета FQ.
Автор статьи отмечает, что политика современных США оставляет желать лучшего: Соединенные Штаты пытались и пытаются до сих пор занять место доминиона в мире посредством оружия, либеральной демократией и другими средствами.
Чтобы противостоять "атлантизму", Европе следует вернуться к активному политическому взаимодействию, к Европе стран-основательниц, что подразумевает под собой реформирование системы экономического управления, государственных структур, а также возрождение оборонной и стратегической автономии, говорится в статье.
Европа должна прислушаться к собственным интересам и отказаться от основанного на политике силы, а не на свободе, атлантизма, который привел мир к конфликту на Украине и готовит противостояние с Китаем.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>