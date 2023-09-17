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2023-09-17T04:55:47+03:00
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Ким Чен Ын может посетить некоторые предприятия пищепрома в Приморье
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Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее... ПРАЙМ, 17.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, кндр, пищевая промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — ПРАЙМ. Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в воскресенье.
В субботу посол сказал, что Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия России и КНДР. Гостя интересуют многие направления экономики России, отметил тогда дипломат.
"Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока…. Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов", — заявил посол журналистам.