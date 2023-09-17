ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — ПРАЙМ. Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в воскресенье. Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил российские авиационных технологий

В субботу посол сказал, что Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия России и КНДР. Гостя интересуют многие направления экономики России, отметил тогда дипломат.

"Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока…. Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов", — заявил посол журналистам.