ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил госдепартамент. В США дали понять, что конфликт на Украине важнее интересов американцев

Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда направляются Блинкен и президент США Джо Байден.

"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу, военный конфликт России на Украине и ситуацию с безопасностью на Гаити", — сказано в релизе.

Гуттериш работает над восстановлением сделки, которая обеспечивала поставки украинского зерна на мировой рынок через порты Черного моря и прекратилась с 18 июля. Президент России Владимир Путин говорил, что договоренности в отношении России не выполнялись, а большая часть украинского зерна поступала на Запад, а не в нуждающиеся страны.