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Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку
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Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил госдепартамент... ПРАЙМ, 17.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил госдепартамент.
Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда направляются Блинкен и президент США Джо Байден.
"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу, военный конфликт России на Украине и ситуацию с безопасностью на Гаити", — сказано в релизе.
Гуттериш работает над восстановлением сделки, которая обеспечивала поставки украинского зерна на мировой рынок через порты Черного моря и прекратилась с 18 июля. Президент России Владимир Путин говорил, что договоренности в отношении России не выполнялись, а большая часть украинского зерна поступала на Запад, а не в нуждающиеся страны.