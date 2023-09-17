МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Искусственный интеллект в будущем будет помогать врачам расшифровывать динамические медицинские изображения, в том числе результаты УЗИ, при этом технологии уже сейчас применяются, например, для компьютерной томографии (КТ), рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем. Ким Чен Ын может посетить некоторые предприятия пищепрома в Приморье

"Такие решения масштабируются быстро, не нужно ввозить тяжелое оборудование – это программное обеспечение… Если говорить о медицинских изображениях, то это новая разработка в области динамических медицинских изображений, потому что кроме статических карт — КТ, МРТ, рентген, есть, например, сложные в распознавании, требующие квалифицированного врача, изображения УЗИ. Я думаю, что в этой части мы увидим много разработок", — заявил он, отвечая на вопрос о перспективах масштабирования ИИ.

По его словам, снимки КТ жителей Москвы в большинстве случаев направляется на второе мнение к ИИ – его перепроверяют одним или двумя алгоритмами, чтобы не упустить ошибку врача. "В столице и некоторых регионах для этого создаются специальные центры, где работает искусственный интеллект", — добавил Каем.

VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.