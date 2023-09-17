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Рекордный урожай сделал Россию мировым лидером на рынке пшеницы
Мировая экономика
Новости
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Рекордный урожай пшеницы продолжает укреплять положение России как мирового экспортера-лидера и ее господство на глобальном рынке, пишет Bloomberg. Как отмечает автор статьи,... ПРАЙМ, 17.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рекордный урожай пшеницы продолжает укреплять положение России как мирового экспортера-лидера и ее господство на глобальном рынке, пишет Bloomberg.
Как отмечает автор статьи, поставки зерна на мировой рынок достигают бьют все рекорды, так как российские трейдеры "постепенно преодолевают финансовые и логистические трудности", с которыми им пришлось столкнуться после начала украинского конфликта в феврале 2022 годп.
При этом "переполненные зерновые закрома" России обернулись "удачей" для потребителей пшеницы, пострадавших от кризиса стоимости жизни: рекордные поставки привели к снижению цен до самых низких показателей почти за три года, утверждает Bloomberg.
Как напоминает автор статьи, министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по объему российского экспорта, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам, что в очередной раз подчеркнуло "доминирующие позиции Москвы на рынке пшеницы".
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия на данный момент поставила за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года.
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