АНКАРА, 17 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на полях Генеральной ассамблеи ООН со своей германской коллегой Анналеной Бербок черноморскую зерновую инициативу и процесс членства Турции в ЕС, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. В СМИ оценили истерику США после встречи Путина и Ким Чен Ына

Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент Турции Тайип Эрдоган не исключил вероятность того, что при таком подходе Брюсселя "дороги Турции и ЕС могут разойтись".

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с процессом вступления Турции в ЕС, включая обновление Таможенного союза и процесс либерализации визового режима, последние события, касающиеся кипрского вопроса, черноморская зерновая инициатива, членство Швеции в НАТО и изменение климата", — сообщило ведомство.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны России.