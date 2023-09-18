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Трамп и Путин выразили готовность закончить украинский конфликт
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Бывший президент США Дональд Трамп продолжает бороться с огромным количеством судебных дел и других проблем, которыми грозит ему "беспристрастная" юстиция. Данное им обещание... ПРАЙМ, 18.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, сша, украина, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп продолжает бороться с огромным количеством судебных дел и других проблем, которыми грозит ему "беспристрастная" юстиция. Данное им обещание принести мир на Украину нашло отклик со стороны Путина, написало немецкое издание Die Welt.
"В случае моего избрания, я путем переговоров достигну окончания боевых действий на Украине", — заявил Дональд Трамп.
В свою очередь президент России Владимир Путин на Всероссийском экономическом форуме позитивно отреагировал на это высказывание и добавил, что любой исход президентских выборов в США способен повлиять на российско-американские отношения.
Автор статьи отмечает, что при этом Трамп умолчал, в чем состоит его мирный план, отметив лишь некие "сделки", которые он поможет заключить, если придет к власти.
Сейчас же Трампу предъявляется обвинение по 91 статье, так что его приход к власти остается под вопросом.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>