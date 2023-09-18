МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп продолжает бороться с огромным количеством судебных дел и других проблем, которыми грозит ему "беспристрастная" юстиция. Данное им обещание принести мир на Украину нашло отклик со стороны Путина, написало немецкое издание Die Welt.

"В случае моего избрания, я путем переговоров достигну окончания боевых действий на Украине", — заявил Дональд Трамп.

В свою очередь президент России Владимир Путин на Всероссийском экономическом форуме позитивно отреагировал на это высказывание и добавил, что любой исход президентских выборов в США способен повлиять на российско-американские отношения.

Автор статьи отмечает, что при этом Трамп умолчал, в чем состоит его мирный план, отметив лишь некие "сделки", которые он поможет заключить, если придет к власти.

Сейчас же Трампу предъявляется обвинение по 91 статье, так что его приход к власти остается под вопросом.



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