МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В угоду США Киев наступил на те же грабли, на которые когда-то наступила Грузия, возглавляемая в те времена Саакашвили. Для Украины следование по этому пути может закончиться еще хуже, чем просто крах суверенитета и раскол государства, пишет турецкая газета dikGAZETE. Трамп и Путин выразили готовность закончить украинский конфликт

Как пишет автор статьи, Запад втянул Украину в долгоиграющий конфликт, пообещав взамен ускоренное вступление в НАТО и ЕС, но на деле отложил этот вопрос в долгий ящик.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, окончательная победа Украины является условием для конструктивной дискуссии о членстве страны в альянсе.

Слова генсека наглядно показывают, что даже обсуждение вопроса о принятии Украины в НАТО возможно только при условии окончательной победы, что лишний раз доказывает то, что пока что об этом не может идти речи. Автор отмечает, что такая история приключилась в 2008 году с Грузией.

Поверив лживым обещаниям Запада, Украина, видимо, решила бороться "победу над Россией" до последнего солдата за. Сложившаяся ситуация, как сообщает статья, вряд ли приведет к чему-то другому, кроме как к потере суверенитета над большей частью украинской территории.

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