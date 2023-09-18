АНКАРА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Нью-Йорка может обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным детали своих переговоров о зерновой сделке с генсеком ООН Антониу Гутерришем и мировыми лидерами, которые он планирует провести на полях Генеральной Ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Канцлер Германии назвал условие для мирных переговоров на Украине

Генсек ООН ранее заявил, что планирует на полях недели высокого уровня обсудить с Лавровым, а также Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

"Господин президент (Эрдоган) уже высказывал своё намерение провести телефонные переговоры с уважаемым господином Путиным. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении господина президента из США, где он обсудит с генсеком ООН и лидерами конкретные предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы", — заявил собеседник агентства, добавив, что дата телефонных переговоров лидеров Турции и России редко заранее анонсируется.

По его словам, турецкий лидер продолжает свои инициативы по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

"Господин президент с трибуны ООН вновь озвучит призыв перейти к конкретным, практическим шагам для возобновления инициативы, подчеркнет тот факт, что одними заявлениями о поддержке усилий Анкары нельзя сдвинуть процесс", — уточнил источник.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.