АНКАРА, 18 сен — ПРАЙМ. Анкара в последнее время замечает много дезинформации вокруг предложенного Россией проекта газового хаба в Турции, цели ясны – бросить тень на перспективность проекта, у недоброжелателей отсутствует понимание того, что в этом проекте выиграют все вовлеченные стороны, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Эрдоган обсудит с Путиным детали переговоров по зерну после ГА ООН

Как написало в четверг агентство Рейтер со ссылкой на двух источников, знакомых с проектом, российское предложение о создании газового хаба в Турции для замещения потерянных продаж в Европу якобы откладывается из-за разногласий по поводу того, кто должен им руководить. Проблемных моментов в переговорном процессе по проекту газового хаба в Турции с российской стороной нет, на данном этапе Анкара только изучает рынок, стороны нацелены на активную работу, сообщил РИА Новости источник в турецком энергетическом секторе.

"Да, мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе тут цель ясна: бросить тень на его перспективность в свете очень активных обсуждений в последнее время. У всех громких проектов бывают недоброжелатели, мы тоже — не исключение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара и Москва продолжают переговоры по реализации проекта. "Все детали прорабатываются. Нужно понимание у тех самых недоброжелателей, что все стороны, которые будут вовлечены в проект, не проиграют. Цель — обеспечить энергетическую безопасность и сбалансированный ценовой подход на рынке", — уточнил он.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря — президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.

Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго — 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года — свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.