ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Госдолг США достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов, сообщает минфин страны. 

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии

В Еврокомиссии оценили "выбранный Украиной путь" из-за иска в ВТО

По данным ведомства, общий внешний долг США достиг 33,044 триллиона долларов.