2023-09-19T00:34:28+03:00
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2023
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Госдолг США достиг рекордной отметки
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Госдолг США достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов, сообщает минфин страны. По данным ведомства, общий внешний долг США достиг 33,044 триллиона долларов. ПРАЙМ, 19.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Госдолг США достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов, сообщает минфин страны.
По данным ведомства, общий внешний долг США достиг 33,044 триллиона долларов.