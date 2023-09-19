БУДАПЕШТ, 19 сен — ПРАЙМ. Манера, с которой Евросоюз не продлил запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины, является оскорбительной для стран, особенно учитывая, что глава Еврокомиссии вела переговоры не с ними, а с Владимиром Зеленским, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. В Еврокомиссии оценили "выбранный Украиной путь" из-за иска в ВТО

"Мы считаем полностью неприемлемой и оскорбительной манеру, с которой это решение было принято… Как оно было принято? Само по себе уже оскорбительно, что до последней минуты нам морочили голову, что решение появится, решение появится, и за несколько часов до истечения срока не то что не было переговоров или сообщений, а мы обо всем узнали из заявления", — сказал Надь в видеообращении.

По его словам "все это не транспарентно, не прозрачно и, честно говоря, неприемлемо".

"Встают отдельные политические вопросы, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведет переговоры не с лидерами стран-членов ЕС, а считает важным позвонить президенту Зеленскому и договориться с ним… Я думаю, что лидеры ЕС были избраны странами-членами, они должны держать перед ними отчет, помогать им, поддерживать им. Вместо этого для них гораздо важнее интересы совершенно сторонней третьей страны, чем интересы стран-членов ЕС", — отметил Надь.

Глава венгерского минсельхоза назвал "само по себе смешным", что ЕС дал возможность регулировать количество экспортируемого зерна самому Киеву.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

В понедельник вечером Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.