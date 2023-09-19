ДОХА, 19 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман в понедельник высказался в защиту сокращения поставок нефти на рынок странами-участницами сделки ОПЕК+, заявив, что мировые энергетические рынки нуждаются в легком регулировании, чтобы снизить волатильность. Минсельхоз Венгрии прокомментировал решение ЕС по импорту зерна с Украины

"Устойчивые рынки являются основной энергетической безопасности. Мы хотим проявлять инициативу и осторожность. Мы не таргетируем цены, а скорее снижаем волатильность. Мировые энергетические рынки нуждаются в легком регулировании, чтобы снизить волатильность. Мир может перейти от одного энергетического кризиса к другому, если цепочки поставок не будут хорошо спланированы", — заявил министр энергетики во время выступления в рамках Всемирной нефтяной конференции в Канаде. Его слова цитирует телеканал Al Arabiya.

По его словам, сохраняется состояние неопределенности в отношении спроса со стороны Китая, экономического роста в Европе и мер центрального банка США по борьбе с инфляцией.

В начале сентября Саудовская Аравия сообщила, что продлит до конца года "добровольное" (то есть дополнительное к обязательствам в рамках ОПЕК+) сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит такое же "добровольное" сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года, а объем "добровольного" сокращения добычи будет пересматривать ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.