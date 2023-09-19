ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Всемирный банк и Международный валютный фонд из-за землетрясения в Марокко перенесли планировавшуюся в Марракеше ежегодную встречу почти на неделю. Минсельхоз Венгрии прокомментировал решение ЕС по импорту зерна с Украины

"Ежегодная встреча, запланированная в Марракеше на 9 октября, отложена до 15 октября", — говорится в распространенном сообщении Всемирного банка.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине десяти километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. По данным МВД Марокко, жертвами стихийного бедствия стали 2946 человек, пострадали более 5,6 тысячи. Король Мухаммед VI объявлял в государстве трехдневный траур.