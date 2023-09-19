МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Читатели немецкой Die Welt резко негативно отреагировали на высказывания министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, назвавшую Си Цзиньпина диктатором. Глава Минэнерго Саудовской Аравии объяснил, что нужно мировым энергорынкам

"Кто-нибудь когда-нибудь исследовал психическое состояние этой женщины?" — задался вопросом один из комментаторов.

Второй читатель заявил, что такими высказываниями Бербок рушит репутацию страны, добавив, что "даже Риббентроп был лучшим дипломатом".

В таком же ключе высказались еще несколько комментаторов.

Такое "циничное" заявление Бербок озвучила во время интервью американскому телеканалу Fox News. По ее словам, для лидера Китая Си Цзиньпина удачное проведение спецоперации на Украине стало бы "сигналом". В свою очередь, представитель МИД Китая Мао Нин осудил высказывание Бербок.

Видимо, Бэрбок, говоря о председателе Китая, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая заметно усугубилась после визита Нэнси Пелоси на остров в начале августа 2022 года. На тот момент она занимала пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, негативно отреагировал на визит Пелоси, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Китай является важнейшим торговым партнером ФРГ. В июле немецкие власти разработали стратегию в отношении Пекина, которая содержит призыв "изменить подход" к нему и определить новые параметры сотрудничества.