2023-09-19T02:43:04+03:00
2023-09-19T02:43:04+03:00
2023-09-19T02:43:04+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230919/841774893.html
ФТС видит увеличение автомобильных грузоперевозок в этом году
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная таможенная служба (ФТС) России видит увеличение автомобильных грузоперевозок в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью РИА Новости временно... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, фтс, вэф-2023
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/87/838408777.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/87/838408777.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/87/838408776.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/87/838408776.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/87/838408764.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/87/838408764.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230919/841774312.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России видит увеличение автомобильных грузоперевозок в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума.
"У нас и морские грузы, и железнодорожные очень прилично растут. По автомобильным грузам в 2,5 раза увеличение оборота по сравнению с прошлым годом", — сообщил Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.