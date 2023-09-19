ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России видит увеличение автомобильных грузоперевозок в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума. "Росконгресс" спрогнозировал динамику курса рубля в 2024 году

"У нас и морские грузы, и железнодорожные очень прилично растут. По автомобильным грузам в 2,5 раза увеличение оборота по сравнению с прошлым годом", — сообщил Давыдов.

VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

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