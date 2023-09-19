ООН, 19 сен — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе встретиться с делегациями России и Украины на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС. В Германии усомнились в психическом здоровье Бербок

"Я собираюсь повидаться с обеими сторонами в ходе этой недели, что крайне необходимо мне, чтобы продолжать оставаться полезным в данной ситуации", — сказал Гросси.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЭС

В ситуации с безопасностью Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение, но она по-прежнему крайне хрупкая, заявил Гросси.

"Мы никогда не можем быть уверенными. Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС — ред.)", — сказал Гросси, отвечая на вопрос, исполняются ли пять принципов ядерной безопасности станции, которые он ранее предложил.

По его словам, в данный момент обстрелов ЗАЭС не ведется.

"Но я тщательно взвешиваю слова. Это может произойти в любой момент — это зона боевых действий", — добавил он.

ИРАН

Гендиректор МАГАТЭ сказал, что надеется, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства.

"Я сожалею в связи с этим. Я этого действительно не понимаю. Не могу понять, кому это выгодно. Ирану нужно МАГАТЭ для того, чтобы давать необходимые заверения в том, что программа используется мирным путем. И мы это делаем посредством наших инспекторов. Если мы ограничиваем число инспекторов, мне очень сложно делать мою работу", — сказал Гросси.

"Так что я действительно надеюсь, что они пересмотрят это решение", — добавил он.

В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.