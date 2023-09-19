АНКАРА, 19 сен — ПРАЙМ. Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Гросси планирует обсудить на ГА ООН ситуацию на ЗАЭС

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".

Отвечая на вопрос корреспондента американского телеканала PBS, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Европейский Союз, Эрдоган сказал, что Турция придает большое значение решениям ЕС.

"Если ЕС примет положительное решение, мы будем приветствовать его. На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяет России и президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу. Минсельхоз Венгрии прокомментировал решение ЕС по импорту зерна с Украины

"У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу", — сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.

На вопрос корреспондента о том, что Путин якобы "использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине" и что "его руководству нельзя доверять", Эрдоган ответил отрицательно.

"Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России, а это значит, что мы солидарны. Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией", — подчеркнул он.

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ

Президент Турции, отвечая на вопрос о том, что Анкара не вводит санкции против России, заявил, что его не страна не обязана делать то, что делают государства Евросоюза. Германия превращается в "больного человека" Европы

Корреспондент американского телеканала PBS в ходе интервью с турецким лидером заявила о критике некоторых американских сенаторов по поводу решения Турции не вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине, "как это делают другие члены ЕС и НАТО".

"Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире — другое, отличается от положения стран-членов ЕС. Россия — один из наших ближайших соседей, и у нас общая история", — сказал Эрдоган.

Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.