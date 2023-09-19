МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В последнее время Варшава оказалась отстранена от разработки ключевых решений о будущем региона, так как эти проблемы Вашингтон теперь обсуждает с другими. По стратегическим соображениям Польша слишком важна для США. Но при этом она не входит в перечень их ближайших союзников. В этом кругу ей нет нет места, пишет Rzeczpospolita. Эрдоган прокомментировал отношения Турции с Евросоюзом

По словам автора статьи, США все больше расценивают Польшу как важную в стратегическом плане страну, но не заслуживающую полного доверия, как другие союзники. Автор приводит параллель с Турцией, которая находится в таком же положении.

Как сообщает статья, на данный момент отношения Варшавы и Вашингтона почти полностью завязаны на украинском конфликте, что делает их взаимодействие бесполезным.

Также автор отмечает, что подобное отношение США к Польше может быть обусловлено неблагонадежностью внутренней политики последней.

И результаты этого наглядно видны: в последнее время Польша явно отстранена от принятия важных решений, касающихся военной помощи Украине, отношений с Китаем и Россией. Эти вопросы Вашингтон обсуждает с другими союзниками, в кругу которых Польше пока нет места, заключает автор.

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