2023-09-19T06:09:38+03:00
2023-09-19T06:09:38+03:00
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2023
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Польша поняла, какое место ей отвели США
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В последнее время Варшава оказалась отстранена от разработки ключевых решений о будущем региона, так как эти проблемы Вашингтон теперь обсуждает с другими. По стратегическим... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, польша, политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В последнее время Варшава оказалась отстранена от разработки ключевых решений о будущем региона, так как эти проблемы Вашингтон теперь обсуждает с другими. По стратегическим соображениям Польша слишком важна для США. Но при этом она не входит в перечень их ближайших союзников. В этом кругу ей нет нет места, пишет Rzeczpospolita.
По словам автора статьи, США все больше расценивают Польшу как важную в стратегическом плане страну, но не заслуживающую полного доверия, как другие союзники. Автор приводит параллель с Турцией, которая находится в таком же положении.
Как сообщает статья, на данный момент отношения Варшавы и Вашингтона почти полностью завязаны на украинском конфликте, что делает их взаимодействие бесполезным.
Также автор отмечает, что подобное отношение США к Польше может быть обусловлено неблагонадежностью внутренней политики последней.
И результаты этого наглядно видны: в последнее время Польша явно отстранена от принятия важных решений, касающихся военной помощи Украине, отношений с Китаем и Россией. Эти вопросы Вашингтон обсуждает с другими союзниками, в кругу которых Польше пока нет места, заключает автор.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>