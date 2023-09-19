ПЕКИН, 19 сен — ПРАЙМ. Стратегический диалог между Китаем и Россией может не только выявить нужные направления развития на ближайшее будущее, но и помочь в стабилизации мирового порядка, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times. Германия превращается в "больного человека" Европы

Переговоры Пекина с Москвой по стратегической безопасности будут проведены в Москве во вторник, заявила ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности России. Их проведут секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, стратегический канал играет ключевую роль в сохранении бесперебойного контакта между Москвой и Пекином на высшем уровне, а также определяющее значение для конкретного направления китайско-российского взаимодействия на оставшуюся часть года.

Ли Хайдун сказал, что глобальная безопасность и экономическая ситуация в мире в текущих условиях стоят на перепутье, Китаю и России нужно работать вместе для активизации центральной функции ООН в вопросах глобальной безопасности.

Эксперт заключил, что китайско-российское взаимодействие не направлено против какой-либо третьей стороны и не носит конфронтационного характера.