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Эксперты подчеркнули важность стратегического диалога Москвы и Пекина
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Стратегический диалог между Китаем и Россией может не только выявить нужные направления развития на ближайшее будущее, но и помочь в стабилизации мирового порядка, считают... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, стратегическая стабильность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 19 сен — ПРАЙМ. Стратегический диалог между Китаем и Россией может не только выявить нужные направления развития на ближайшее будущее, но и помочь в стабилизации мирового порядка, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.
Переговоры Пекина с Москвой по стратегической безопасности будут проведены в Москве во вторник, заявила ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности России. Их проведут секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, стратегический канал играет ключевую роль в сохранении бесперебойного контакта между Москвой и Пекином на высшем уровне, а также определяющее значение для конкретного направления китайско-российского взаимодействия на оставшуюся часть года.
Ли Хайдун сказал, что глобальная безопасность и экономическая ситуация в мире в текущих условиях стоят на перепутье, Китаю и России нужно работать вместе для активизации центральной функции ООН в вопросах глобальной безопасности.
Эксперт заключил, что китайско-российское взаимодействие не направлено против какой-либо третьей стороны и не носит конфронтационного характера.