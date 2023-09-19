МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь негативно отозвался о российском лидере Владимире Путине. Его высказывание привел пресс-пул Белого дома. Все решится через год. Байдена ждут испытания из-за России и ее друзей

Собирая средства на предвыборную кампанию в Нью-Йорке, Байден прокомментировал политические взгляды своего возможного соперника — Дональда Трампа. Республиканец и "его друзья по MAGA" (Make America Great Again, популярный лозунг президентской кампании-2016 — При. Ред.) могут "склоняться перед Россией".

"Но я не буду, если меня переизберут, — заверил собравшихся сторонников Джо Байден. — Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин".

Это уже не первое недипломатичное высказывание американского президента в адрес российского коллеги. Кроме того, в марте 2022-го он заявлял, что "этот человек не может оставаться у власти". Пресс-службе Белого дома пришлось заверять журналистов, что Байден не призывал к госперевороту в Москве.

В Кремле такую риторику считают недопустимой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что высказывания Байдена являются личными оскорблениями. Он связал такую "раздражительность и агрессивность" с утомляемостью и забывчивостью главы Белого дома.