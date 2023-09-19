ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен — ПРАЙМ. Эстония, Латвия, Литва и Польша ищут возможность использовать свои порты для экспорта украинского зерна через Балтийское море, сообщил во вторник глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Польша не будет пересматривать эмбарго на украинское зерно из-за иска в ВТО

"Необходимо помочь Украине создать коридор гуманитарной помощи, который облегчил бы транспортировку продуктов питания за границу. Вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Польши мы ищем пути использования портов стран Балтии для увеличения экспорта украинского зерна через Балтийское море", — приводит слова министра пресс-служба МИД. Цахкна утверждает, что Россия якобы нарушает Черноморское зерновое соглашение, чтобы не допустить экспорта украинского зерна.

Накануне он принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Нью-Йорке в рамках недели открытия 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью телеканалу CNN заявил, что организация активно работает над тем, чтобы восстановить зерновую сделку, однако отметил, что сделать это будет непросто.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.