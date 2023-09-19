2023-09-19T18:35:12+03:00
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2023-09-19T18:35:12+03:00
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Президент Бразилии раскрыл, кто поощряет мировое неравенство
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МВФ и Всемирный банк поощряют неравенство стран, в отличие от них БРИКС борется за справедливый мировой порядок, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Когда... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, бразилия, мвф, всемирный банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен — ПРАЙМ. МВФ и Всемирный банк поощряют неравенство стран, в отличие от них БРИКС борется за справедливый мировой порядок, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Когда институты воспроизводят неравенство, они являются частью проблемы, а не решением. В прошлом году МВФ предоставил европейским странам специальные права заимствования на сумму 160 миллиардов долларов и всего 34 миллиарда долларов африканским странам. Неравное представительство в руководстве МВФ и Всемирного банка неприемлемо", — сказал он, выступая на генассамблее ООН.
Луис да Силва подчеркнул, что БРИКС возник в результате сложившейся неподвижности и представляет собой стратегическую платформу для развития сотрудничества между развивающимися странами. Недавнее расширение группы на саммите в Йоханнесбурге усиливает борьбу за порядок, который учитывает экономическое, географическое и политическое многообразие 21 века.
"Мы — сила, которая работает над более справедливой глобальной торговлей в контексте серьезного кризиса многосторонности", — подчеркнул Лула да Силва.
Президент Бразилии заявил, что правительствам необходимо покончить с растущим диссонансом между "голосом рынков" и "голосом улиц".