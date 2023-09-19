МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Болгарии Николай Денков во вторник объявил о прекращении импорта в страну подсолнечника из Украины, пока его количество не будет регулироваться определенной квотой, сообщает информагентство БТА. СМИ: болгарские фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна

"У нас состоится разговор с премьер-министром Украины, в ходе которого я объясню, что мы обсуждали введение определенной квоты для Болгарии, которая будет установлена, когда мы уточним ее размеры. Мы не допустим импорта из Украины в ближайшее время", — заявил Денков после встречи с представителями аграриев.

Он добавил, что по остальным категориям продукции все еще ведутся переговоры с представителями Еврокомиссии и Украиной.

Ранее во вторник болгарское национальное радио (БНР) сообщило, что болгарские фермеры, протестующие из-за отказа властей продлить запрет на ввоз отдельных зерновых культур с Украины направятся на личном транспорте к зданию совета министров в Софии, если в ближайшее время правительство не выступит с конкретными предложениями в ответ на озвученные сельхозпроизводителями проблемы.

Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий. В ответ Польша, Венгрия и Словакия заявили о введении односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции. Болгарские фермеры объявили об акциях протеста в ответ на отказ Софии вводить аналогичные ограничения.