БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Обострение спора между Украиной и тремя восточноевропейскими странам по поводу запрета на ввоз украинского зерна может привести к потере Киевом широкой поддержки со стороны ЕС, сказал французский автор и политический аналитик Никола Миркович. Украина планирует создать зерновой хаб в Кении

"Это ужасная брешь в имидже Украины, которая приведет к потере поддержки в ЕС: если не со стороны Европейской комиссии, то со стороны многих партий, часто пребывающих в оппозиции, но с уровнем поддержки, достигающим 25-30%. Это трагично для Украины и не дает решения проблемы украинского зернового экспорта через Европу, потому что Черное море закрыто для украинского экспорта. Это плохой знак для имиджа поддержки Украины", — считает Миркович.

По его мнению, зерновой спор Украины может распространиться и на другие страны-члены ЕС. Миркович полагает, что Киеву следовало смягчить свою жесткую позицию по этому вопросу, особенно в преддверии выборов в Словакии и Польше.

"В то время, когда Украина остро нуждается в боеприпасах, оружии и финансовой поддержке при двузначной инфляции, риск потерять какую-либо поддержку в Польше, Словакии, Венгрии, не говоря уже о Румынии или Хорватии — безумие для Киева", — сказал Миркович.

Эксперт добавил, что ЕС становится более хрупким, чем когда-либо ранее из-за существующих проблем, таких как высокая инфляция и рецессия в крупнейшей экономике, Германии.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.