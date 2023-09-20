ВАРШАВА, 20 сен — ПРАЙМ. Украинские власти надеются, что им не придется вводить эмбарго на ввоз польского продовольствия, заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире радиостанции RMF FM.

Ранее Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

"Я надеюсь, что мы не введем эмбарго. Это последний пункт в нашем плане действий. Первый пункт — нахождение соглашения", — сказал Качка.

Он пояснил, что украинская сторона представила механизм совместного контроля ввозимого зерна. "Мы отходим от общего запрета. Польская страна будет решать, сколько этого зерна впустить на свой рынок", — сказал Качка.

Он надеется, что этот шаг поможет возобновить торговые отношения и "учесть интересы польских фермеров".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.