БУДАПЕШТ, 20 сен — ПРАЙМ. Венгерские фермеры направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом вернуть запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные страны, в случае отказа венгерские производители готовы сами блокировать транзит, заявил председатель венгерской сельскохозяйственной палаты Балаж Дьёрфи.

В воскресенье Венгерская сельскохозяйственная палата и Ассоциация союзов венгерских фермеров провели митинг на пограничном с Украиной КПП "Захонь", протестуя против решения Еврокомиссии не продлять запрет на ввоз украинских сельхозпродуктов в пять пограничных стран. Венгрия в пятницу вечером ввела запрет на импорт 24 украинских продуктов на национальной основе, продолжив обеспечивать транзит зерна с Украины в другие страны через свою территорию.

"Мы можем только одобрить решение Венгрии, а вот брюссельское (решение — прим. ред.) возмутительно. Аргументация Комиссии непонятна: говорят, что раз турбулентность на рынке закончилась, необходимости сохранять запрет больше нет. Я не знаю, какой рынок изучала комиссия, но здесь никакая турбулентность не закончилась, это уж точно", — сказал Дьёрфи в интервью газете Világgazdaság.

По его словам, "непонятно и возмутительно, что Еврокомиссия не помогает украинской продукции попасть в классические страны назначения, а разрушает европейский рынок", так как венгерские рынки сбыта "наводнены" украинским зерном по демпинговым ценам.

Дьёрфи сообщил, что после протеста на границе с Украиной венгерские фермеры "в качестве первого шага" написали открытое письмо главе Еврокомиссии с призывом вернуть запрет на импорт.

"Фермеры очень растеряны, но в то же время полны решимости, поскольку речь идет об их жизнях и будущем, им грозит девальвация их прошлой производительности. Я мог бы сказать и так: в случае неблагоприятной реакции Еврокомиссии они готовы прибегнуть к решениям, которые не обязательно совместимы с европейским законодательством. Мы видели это в нескольких вариантах в Западной Европе, например, когда французские фермеры препятствовали импорту испанских овощей и фруктов", — сказал Дьёрфи.