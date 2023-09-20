КИШИНЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис с трибуны ООН призвал Россию не блокировать Черноморскую инициативу по экспорту зерна, поскольку это усугубляет глобальный продовольственный кризис.

"Решив прекратить Черноморскую инициативу по экспорту зерна Россия еще больше усугубляет глобальный продовольственный кризис. Мы еще раз просим Российскую Федерацию прекратить блокировать Инициативу", — заявил Йоханнис, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, отсутствие продовольственной безопасности, энергетическая и экономическая нестабильность затрагивают весь мир, особенно страны Глобального Юга.

"Румыния играет активную роль в глобальных усилиях по обеспечению продовольственной безопасности. С начала войны мы способствовали доставке из Украины более 25,5 миллиона тонн зерна", — добавил президент, подчеркнув, что Бухарест не оставит без поддержки страны Африки.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.