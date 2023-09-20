ВАРШАВА, 20 сен — ПРАЙМ. Польша продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский, выступая в среду перед избирателями. На пределе. Польша может "взорваться" из-за Украины

"Помните, господа, что это неприятное, ненужное столкновение, которое сейчас наступило, ничего не меняет, если речь идет о нашем отношении к войне на Украине. Мы будем поддерживать (Украину — прим. ред.) до победы", — сказал Качиньский.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.