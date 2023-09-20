МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Предложение властей Бельгии по отказу от алмазов РФ вызвало озабоченность у более десяти мировых производителей алмазодобывающей промышленности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо, к которому она получила доступ. Бельгия представила план по отказу G7 и ЕС от российских алмазов, пишут СМИ

"Предложение правительства Бельгии вызвало озабоченность среди 16 ведущих международных производителей и компаний, торгующих бриллиантами, которые обвинили алмазное лобби Антверпена в недостаточной прозрачности, подотчетности и инклюзивности", — передает Financial Times со ссылкой на письмо.

Бельгийское издание Soir ранее сообщало, что во вторник премьер-министр Бельгии Александр де Кроо представил мировой алмазной отрасли план вытеснения с рынка российских драгоценных камней. По словам де Кроо, надежный механизм отслеживания алмазов и предотвращения попадания российских камней на рынки стран G7 почти готов, однако для эффективной работы механизма и его запуска 1 января требуется участие всех ведущих игроков отрасли.

Согласно версии предложения Мирового центра Антверпена по алмазам, к которому газета получила доступ, Антверпен будет выступать в качестве "контролера" для проверки того, что необработанные и ограненные алмазы поступают в страны G7 не из России. Как рассказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник бельгийского правительства, предложение по алмазом является полностью инициативой правительства.

"Все, что мы видим, это предложение правительства, в котором участвуют бельгийская алмазная промышленность и другие правительства, включая других членов G7. Это не инициатива отрасли", — заявил изданию неназванный чиновник. США внесли в санкционные списки три российские компании

Предположительно, G7 объявит о запрете в конце сентября – октябре. Евросоюз намерен принять санкции против российской алмазной отрасли в октябре-ноябре. Сам запрет на импорт необработанных российских алмазов должен, по замыслу авторов ограничений, вступить в силу 1 января 2024 года. Отказ от обработанных камней начнет действовать, как ожидается, позднее и будет вводиться поэтапно.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.