2023-09-21T06:23:00+03:00
2023-09-21T06:33:34+03:00
2023-09-21T06:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230921/841791607.html
В Турции прокомментировали вопрос поставки российского зерна в Африку
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в Африку завершатся в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в... ПРАЙМ, 21.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, обсуждение, турция, поставки, зерно, россия, африка
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209651.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209651.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209650.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209650.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209638.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209638.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841788328.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в Африку завершатся в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации.
Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Надеемся, что в ближайшее время все технические обсуждения завершатся, и мы перейдём к практической реализации проекта", — сообщил собеседник агентства.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились ранее в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.