МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в Африку завершатся в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации. Киев разъяснил Польше позицию о неприемлемости запрета на импорт зерна

Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Надеемся, что в ближайшее время все технические обсуждения завершатся, и мы перейдём к практической реализации проекта", — сообщил собеседник агентства.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились ранее в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.