МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украинский рынок никогда не был существенным для польских производителей овощей и фруктов, сообщил РИА Новости крупный польский фермер, заместитель председателя Польского союза садовников Славомир Лучак. Польша стала посмешищем на глазах у всего мира, заявил польский политик

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных у ввозу с Украины.

"Польские фермеры продают на Украину очень мало. Очень мало. Украина для нас является плохим рынком сбыта. Там нет нормальной цены. Всегда было так, что Украина много экспортирует нам, а мало импортирует у нас", — сказал Лучак.

По его словам, считанные разы, когда он продавал свои фрукты украинцам, речь шла не о поставке на украинский рынок, а о реэкспорте.

"Когда-то украинцы покупали у меня товар. Несколько раз. Один приезжал на микроавтобусе, а один загружал несколько тонн в фуру. Но они покупали для дальнейшего реэкспорта в Белоруссию", — рассказал Лучак.

"А так, чтобы украинцы покупали у меня товар и продавали у себя, – такого не было", — добавил он.

По мнению фермера, обещания украинских руководителей ввести эмбарго на польские фрукты и овощи не несут в себе реальной угрозы для фермеров.

"Они грозятся, но я скажу, что это только угрозы. Они не много что могут сделать, так как Украина — и так плохой рынок для польских фермеров", — сказал собеседник агентства.

При этом у него есть претензии к качеству украинских овощей и фруктов, которые поставляются в Польшу.

"Товары, которые идут к нам в Польшу с Украины, плохо проверяются. Это могут быть товары очень плохого качества, с превышением содержания химических веществ. Это проверяется очень плохо. Мы же находимся в Европейском союзе, у нас более строгие нормы и много контроля. Нашу продукцию проверяют и еще на поле, и уже в момент отправки, а на Украине такого нет", — сказал Лучак.

Из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни следует, что возможное украинское эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше примерно 8,7 миллиона долларов в месяц — именно на такую сумму ежемесячно в этом году польские фермеры поставляли свою продукцию в соседнюю страну.

Основными пострадавшими от возможного эмбарго будут производители лука, на который приходится 23% от всех поставок польских овощей и фруктов на Украину в 2023 году, томатов (20%), мороженных овощей (12%), корнеплодов (12%) и капусты (9%). На польских экспортеров яблок, груш и айвы приходилось суммарно чуть меньше 8% от всей выручки в этом году.

Безболезненным эмбарго не будет и для Украины: Польша является главным источником импортных мороженных овощей (на польские компании приходится 83% поставок этого товара на Украину), яблок, груш и айвы (50%), корнеплодов (45%), бобовых овощей (33%) и лука (29%). Также Польша входит в топ-3 главных поставщиков томатов, капусты, салата-латука и цикория, огурцов и консервированных овощей.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.