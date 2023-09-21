МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц грубо высказался о Путине во время своего выступления на Генассамблее ООН, сообщает немецкое издание Die Welt. Эксперты оценили веру чехов в успех экономических реформ в стране

"Причина, по которой бедствия на Украине и в мире в целом, продолжаются, поразительно проста: Путин хочет осуществить свои империалистические планы по захвату суверенного государства", — заявил Шольц.

Шольц также обвинил Путина в лишении продовольственного рынка миллионов тонн зерна, в котором так нуждаются страны всего мира. Это, в первую очередь, связано с выходом России из зерновой сделки.

Также Шольц в очередной раз призвал выполнить требование Генассамблеи ООН по выводу российских войск с территории Украины, как отмечается в статье.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам Путин, ее целью является спасение людей, которые в течение долгого времени подвергаются атакам со стороны киевского режима".

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, и, если США хотели бы, они могли дать команду Киеву пойти на это.