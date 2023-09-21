МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Египет планирует закупить во Франции и Болгарии полтонны зерна после того, как Москва запретила экспорт российской пшеницы, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Украина и Польша разработают план взаимодействия по экспорту зерна

Как пишет автор статьи, Москва отказалась от сделки, так как предложенная цена была ниже установленной Россией минимальной стоимости. Это уже не первый раз за несколько месяцев, когда Россия отказывается от сделки с Египтом.

В начале осени министр снабжения Египта Номани Наср Номани сказал, что страна согласовала покупку 480 тысяч тонн российского зерна. Цена была установлена на уровне 270 долларов за тонну, включая фрахт, что ниже ценового порога, на котором настаивала Россия.

Несколько дней спустя в Египте отметили, что у зернотрейдера Solaris появится ​​возможность поставлять зерно из других стран, отмечает издание.

Российские зерновые порты заполнены после двух рекордных урожаев подряд, что делает страну в текущий момент главным отправителем и ценообразователем на мировом рынке. Тем не менее, избыток предложения дестабилизирует местные цены, вынуждая чиновников устанавливать нижний предел для поддержки рынка.