МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок Украине вооружения, тем самым усугубив разногласия между Варшавой и Киевом по зерну, сообщило издание Bloomberg. В Евросоюзе рассказали о критериях, по которым вводят санкции

"Мы больше не будем поставлять оружие на Украину, потому что сейчас мы стремимся вооружить новейшим вооружением самих себя", — заявил Моравецкий в интервью для телеканала Polsat.

Дискуссия, возникшая в связи с решением больше, бросила тень сомнения на продолжение ослабшего после разногласий по зерну союза Киева и Варшавы, "дружбы", которая была символом солидарности Европы Украине, отмечает автор статьи.

Владимир Зеленский, в ответ на одностороннее решение Польши, в ходе Генассамблеи ООН обвинил некоторые страны Европы в мнимой солидарности и пособничестве России. В обмен на обвинения Зеленского его польский коллега, Анджей Дуда, сравнил президента Украину с утопающим, который "может быть очень опасен, потому что может утянуть с собой на глубину" и "утопить спасителей".

По словам бывшего аналитика ЦРУ по России Питера Шредера, напряжение между Киевом и его когда-то близкими союзниками вселяет уверенность в Россию, что Запад вскоре перестанет поддерживать Украину.

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